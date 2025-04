Nel cuore della Kroton di Pitagora: visita guidata tra filosofia, mito e scienza

Sabato 19 aprile 2025, alle ore 16:30, il Museo Archeologico Nazionale di Crotone ospiterà un evento culturale di grande rilievo: la visita guidata tematica “Nel cuore della Kroton di Pitagora”, promossa dal Consorzio Jobel in collaborazione con il Circolo Filosofico Pitagorico.

L’iniziativa intende accompagnare i partecipanti in un viaggio affascinante alla scoperta dell’eredità culturale e intellettuale della Kroton antica, città che fu culla del pensiero pitagorico e crocevia tra filosofia, matematica e mito. Un’occasione per riscoprire il legame profondo tra il territorio crotonese e una delle figure più emblematiche della storia del pensiero: Pitagora.

Attraverso il percorso all’interno del museo, i visitatori avranno modo di esplorare non solo l’archeologia e le testimonianze materiali della città magnogreca, ma anche l’impatto culturale e spirituale che il filosofo ha lasciato, ben oltre il celebre teorema che porta il suo nome.

«Valorizzare la figura di Pitagora – sottolineano gli organizzatori – significa riscoprire una visione del mondo che ha rivoluzionato la conoscenza, basata sull’armonia, l’equilibrio e la relazione tra tutte le cose».

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di riscoperta e promozione del patrimonio identitario crotonese, mirando a coinvolgere la cittadinanza e i visitatori in un’esperienza che unisce storia, sapere e bellezza. Un modo per restituire centralità a una tradizione filosofica e culturale che ha influenzato il pensiero occidentale per secoli.

L’invito è aperto a tutti gli appassionati, studiosi e curiosi desiderosi di immergersi nel cuore della Kroton pitagorica, dove – allora come oggi – il pensiero ha il potere di cambiare il mondo.