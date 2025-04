M5S Strongoli: la delegazione presente alla manifestazione di Scala Coeli

Domenica 13 aprile è stata una giornata speciale per la politica territoriale calabrese. Nonostante la concomitanza con la tradizionale Via Crucis biennale di Strongoli, molto partecipata, abbiamo risposto con senso di responsabilità all’invito a presenziare all’inaugurazione della sede di Pasquale Tridico a Scala Coeli, europarlamentare del M5S. Un evento ricco di significato, introdotto dal referente Francesco Diletto, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e ha sancito la nascita di uno spazio politico nuovo e inclusivo. Questa sede, destinata a diventare un punto di riferimento per il comprensorio jonico, rappresenta un’opportunità concreta di dialogo e partecipazione.



Tra gli ospiti di rilievo figuravano personalità di spicco del Movimento 5 Stelle, tra cui Elisa Scutellà, già deputata M5S; Vittoria Baldino, parlamentare M5S; Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale e parlamentare M5S; Elisabetta Barbuto, coordinatrice provinciale KR; Davide Tavernise, consigliere regionale; Agostino Chiarello, sindaco di Campana; Giuseppe Giorno, coordinatore provinciale M5S; Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, e naturalmente Pasquale Tridico. Insieme, hanno animato un incontro-dibattito sul tema “Le aree interne e le politiche nazionali ed europee”, affrontando questioni cruciali per il futuro dei territori marginalizzati e sottolineando il valore delle piccole comunità, come Scala Coeli, in un progetto di Calabria più inclusiva e protagonista a livello nazionale ed europeo.

L’evento ha visto una grande partecipazione, con presenze da Cariati, Terravecchia, Crosia, Mandatoriccio, Campana, Pietrapaola, Trebisacce, oltre a Strongoli e Crotone. Il discorso conclusivo di Pasquale Tridico non è passato inosservato: con lucidità ha denunciato il rischio di un’Europa che educa le nuove generazioni alla guerra, invece di garantire lavoro, istruzione e sicurezza. Un messaggio forte e necessario, capace di scuotere e invitare alla riflessione in un contesto spesso anestetizzato.



Tridico ha già annunciato nuovi incontri: uno ad agosto a Scala Coeli e un altro a Corigliano-Rossano, con la partecipazione di Nicola Gratteri. L’intento è chiaro: portare il simbolo della legalità calabrese tra la gente, nelle piazze e nei comuni, dove il dialogo è essenziale e non in convegni distanti dalla realtà quotidiana. Il suo consiglio ai responsabili della sede è stato chiaro: mantenerla sempre aperta, come luogo di dialogo continuo e partecipazione attiva. Non una semplice inaugurazione, ma l’inizio di un nuovo modello di politica territoriale, più umana e vicina ai cittadini.



L’apertura di questa sede segna una svolta per Scala Coeli e si aggiunge alla penultima sede inaugurata il 16 febbraio a Strongoli. Già da subito, si è vista una forte sinergia tra i due gruppi, uniti dall’impegno comune di offrire spazi aperti alla cittadinanza e alla società civile. La consegna delle chiavi a Scala Coeli e Crotone da parte del M5S Strongoli ha simboleggiato questa volontà di apertura e collaborazione. Le due sedi, ormai punti di riferimento, continueranno a essere luoghi di ascolto, confronto e costruzione di politiche concrete nel rispetto dei diritti dei cittadini spesso dimenticati.



Ma l’impegno non si ferma qui. Il Movimento 5 Stelle uniti continueranno a lavorare affinché nuove sedi possano nascere nel comprensorio, garantendo a sempre più cittadini l’opportunità di partecipare attivamente alla vita politica e alle decisioni che riguardano il territorio. Ogni nuova apertura sarà un passo avanti verso una politica più vicina alle persone e alle loro necessità.

La Domenica delle Palme 2025 resterà impressa nella memoria collettiva di tutti i partecipanti, come segno di un impegno rinnovato e concreto per il territorio.