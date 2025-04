Dopo anni di attesa, arriva la determina: al via la gara per un’opera strategica da oltre 279 mila euro.

Una buona notizia attesa da anni diventa finalmente realtà: la strada “tra i due campi sportivi”, situata in località Punta Alice, sarà completata. Il Comune di Cirò Marina ha ufficialmente approvato la determina n. 71 del 14 aprile 2025, con cui viene avviata la procedura per l’affidamento dei lavori.

A dare l’annuncio alla cittadinanza è stato proprio il sindaco Sergio Ferrari, che ha voluto sottolineare l’importanza strategica dell’intervento per il territorio: «Un impegno che ci eravamo presi con i cittadini – ha dichiarato – e che oggi si concretizza. È un’opera fondamentale per migliorare la viabilità e dare finalmente dignità a un’area tanto frequentata, ma finora trascurata».

Il progetto, approvato con delibera di giunta n. 60 del 1° aprile, prevede un investimento di 279.444,14 euro, finanziato con fondi comunali derivanti dalle royalties per gli anni 2019-2023. La somma copre 218.000 euro per lavori, 6.540 euro per oneri della sicurezza e circa 55.000 euro per spese accessorie.

La gara d’appalto sarà gestita attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, utilizzando una piattaforma digitale certificata, in linea con il nuovo Codice degli Appalti. Si tratterà di una procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso e possibile esclusione automatica delle offerte anomale, se le domande ammesse saranno almeno cinque.

Secondo quanto previsto, l’intervento non sarà suddiviso in lotti, in quanto si tratta di un’opera unitaria e funzionale. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Raffaele Cavallaro, che seguirà da vicino ogni fase.

La pubblicazione del bando avverrà a breve, con termini abbreviati per evitare la perdita dei fondi. Tutto sarà svolto nel rispetto della trasparenza, tracciabilità e legalità, come richiesto dalla normativa vigente.

«Con quest’opera – ha concluso il sindaco Ferrari – rispondiamo concretamente a un’esigenza del territorio e compiamo un passo deciso verso una Cirò Marina più moderna e funzionale. Il completamento della strada “tra i due campi sportivi” è un simbolo di attenzione e visione per il futuro».