“Oggi abbiamo concluso il nostro Cammino Pasquale diviso in tre tappe: Preghiera, Digiuno e Carità quest’ultima con un gesto di amore e solidarietà. La Settimana della Carità ci ha permesso di riflettere sull’importanza della compassione e dell’aiuto verso gli altri.

Con la consegna della cesta di doni alla casa famiglia di Cirò Marina, gestita da Don Antonio, abbiamo potuto concretizzare questo messaggio di amore e speranza.

I bambini più sfortunati che vivono in questa casa famiglia meritano il nostro sostegno e la nostra attenzione. Il nostro piccolo gesto può sembrare insignificante, ma può fare una grande differenza nella loro vita.

Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a rendere la Pasqua un po’ più speciale per questi bambini. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto e che hanno contribuito a rendere possibile questo gesto di carità.

La Pasqua è un tempo di rinascita e di speranza. Speriamo che il nostro gesto possa essere un segno di speranza per questi bambini e per tutte le persone che sono in difficoltà.”

“Don Antonio, un angelo in mezzo a noi. La sua dedizione, la sua passione e il suo amore per gli altri sono un esempio per tutti noi.

La casa famiglia di Cirò Marina, che lui gestisce con tanto amore e cura, è un rifugio per tanti bambini e famiglie che hanno bisogno di aiuto e sostegno.

Don Antonio è un vero e proprio servo del Signore, che si dedica ogni giorno a servire gli altri con umiltà e generosità. La sua opera è un esempio di come la fede possa essere vissuta in modo concreto e tangibile.

Grazie, Don Antonio, per tutto quello che fai per gli altri. La tua opera è un dono prezioso per la nostra comunità e un esempio per tutti noi di come vivere la nostra fede in modo autentico e coerente.

Dio ti benedica e ti sostenga nel tuo lavoro!”