In netto anticipo rispetto al passato, frutto della sinergia tra Comune di Crotone ed Akrea, parte il servizio di pulizia spiagge per il 2025.

Servizio che con l’ausilio di operatori e idonei mezzi meccanici (puliscispiaggia) Akrea già dal mese di aprile effettuerà sul lungomare cittadino dalla Lega Navale fino al complesso Casarossa.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’intervento di Akrea, come da programma condiviso con l’Amministrazione Comunale, prevede attività quotidiane divise per aree con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori, già da questa primavera ed in previsione della stagione estiva un ambiente pulito e accogliente, promuovendo al tempo stesso il rispetto del territorio e dell’ambiente.

Del programma di pulizia spiagge si è discusso anche nella III Commissione Consiliare permanente presieduta dalla consigliera Antonella Passalacqua.