In ricordo del Prof. Romano LIGUORI

La notizia della scomparsa del Prof. Romano LIGUORI ha lasciato in tutti coloro che lo hanno conosciuto tristezza e sconforto consapevoli che un altro pezzo di storia della cultura di Cariati ci ha lasciati. Docente di Lettere in pensione, con all’attivo un’ intensa attività di Storico e di Saggista, insieme col fratello Franco, venuto a mancare anche lui nell’Agosto del 2023, viveva a Roma con la sua famiglia, ma non faceva mancare mai la sua preziosa presenza negli avvenimenti culturali che si svolgevano nel proprio paese natale. Da anni si è dedicato con passione alla ricerca storico-antropologica della “sua” Cariati, scrivendo articoli e saggi su vari periodici locali. Socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, ha pubblicato:

Cariati nella Storia, Vicende di un Comune della Calabria Jonica dalle origini ai giorni nostri, Romano e Franco Liguori, 1981;

Cariati, Immagini della memoria, Romano e Franco Liguori, 1988;

Cariati, Guida storico-artistica, Romano e Franco Liguori, 1995;

L’antica devozione dei Cariatesi a San Leonardo, Saggio, Romano Liguori, 1994;

Il culto di San Cataldo a Cariati, Saggio, Romano Liguori, 2004;

La Parrocchia di S.Maria delle Grazie a Cent’anni dalla sua istituzione (1914-2014) – Franco e Romano Liguori, 2014.

Cariati è bedda e nn’ha ru numu, Raccolta di canti popolari, Romano Liguori, 2005.

Ha ottenuto nel 1981 la Targa d’argento del Premio Letterario Nazionale “Città di Cirò Marina” per la sezione Saggistica Storica e, nel 1982, il Premio Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tanti altri importanti riconoscimenti.

Noi tutti gli diciamo “GRAZIE” per averci fatto partecipi e arricchiti del suo prezioso scrigno di cultura e di bontà.

Prof. Francesco Mussuto