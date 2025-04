Nelle giornate di martedì 1, lunedì 14 e martedì 15 aprile, glialunni dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, accompagnati dai loro insegnanti, si sono recati presso la Caserma dei Carabinieri di Petilia Policastro. La visita rientra nel progetto “Cultura della Legalità”.

Ad accogliere i piccoli ospiti, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Petilia Policastro Capitano Ludovico Paterni, il Comandante della Stazione Maresciallo Ordinario CAPRARO Carmelo e tutti i Carabinieri dei vari Uffici.

I militari, coadiuvati da tutto il personale presente in Caserma, con semplicità, pazienza e grande maestria, hanno parlato del loro particolare lavoro al servizio della protezione dei cittadini e soprattutto dei bambini i quali, hanno sottolineato gli stessi, “possono sempre e per ogni bisogno rivolgersi a loro senza alcun timore”.

I bambini hanno poi visitato i locali della Caserma: i localidell’Aliquota Operativa dove la loro attenzione è stata attirata dalla cosiddetta “stanza delle impronte digitali”, dove molte domande sono state poste all’operatore presente, la Centrale Operativa e la stanza del Comandante Stazione. Infine, il momento tanto atteso: i bambini sono finalmente saliti sulla macchina dei Carabinieri!

La sorpresa più bella, si è verificata al momento dei saluti, quandoi bambini sono stati invitati nel locale mensa dove hanno trovato una merenda preparata per loro: pane e nutella! che hanno gustato insieme ai Carabinieri.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il messaggio dell’incontro è stato chiaro ed inequivocabile: i Carabinieri sono persone sulle quali si può sempre contare e delle quali non si deve mai aver paura, come se fossero “i nostri migliori amici”. Il fine del Progetto, fortemente voluto dall’Arma dei Carabinieri in sinergia con la Dirigente Scolastica Antonella Parisi, sempre attenta alle tematiche sociali, e proposto dall’insegnante Giancarlo Scandale, è stato proprio quello di avvicinare i bambini ai valori delle regole e della sicurezza collettiva nell’ottica di una più ampia promozione della cultura della legalità.

Dopo l’incontro, gli alunni, soddisfatti, sono tornati a scuola carichi di una esperienza arricchente e significativa. Questa è la scuola che fa crescere.

Continuano quindi senza sosta gli incontri tra l’Arma dei Carabinieri e le scuole, finalizzati al consolidamento del dialogo fra i carabinieri e i giovani, incentrato sul tema della cultura della legalità che abbraccia innumerevoli situazioni quotidiane che vedono coinvolti i frequentatori delle scuole, sempre più protagonisti ed al centro della crescita e del corretto sviluppo della nostra società.