TABELLINO

Crotone: D’Alterio; Guerini (39’st Cocetta), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Giron (39’st Silva); Gallo (23’st Stronati), Vinicius; Ricci (11’st Gomez), Tumminello, Vitale; Murano. A disp.: Sassi, Martino, Piras, Rispoli, Groppelli, Cantisani, Vilardi, Barberis, Oviszach, Schirò. All. Longo

Vicenza: Confente; Cuomo (25’st Sandon), Leverbe, Sandon; De Col, Zonta, Carraro (31’st Ronaldo), Costa (41’st Beghetto); Della Latta; Rauti (31’st Della Morte), Morra (25’st Ferrari). A disp. : Massolo, Gallo, Fantoni, Laezza, Talarico, Garnero. All. Vecchi

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Reti: 46’pt Leverbe (V), 21’st Murano (C), 26’st De Col (V)

Ammoniti: Leverbe (V), Di Pasquale (C), Ferrari (V)

Espulso: 45’st Cargnelutti (C) per doppia ammonizione

Note: 8’st D’Alterio (C) para rigore a Morra (V)

Spettatori: 6.838

