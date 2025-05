[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il tribunale penale di Crotone ha assolto con la formula più ampia possibile, “perché il fatto non sussiste”, un professionista di Melissa, l’Arch. Antonio GARRUBBA, dall’accusa di aver reso una falsa perizia in un giudizio civile in cui questi era stato nominato CTU.La predetta perizia era servita al tribunale di Crotone per dirimere una questione legale vertente tra un noto imprenditore catanzarese, POGGI MADARENA, una sua società MAXPO s.r.l. e la banca BPER.

Il tribunale penale, all’esito di un lungo dibattimento, durante il quale sono stati sentiti quali testimoni, tra gli altri, anche altri 6 consulenti grafologi, ha accolto la tesi difensiva che ha fatto emergere come l’operato del noto grafologo non solo sia stato privo di errori ma soprattutto assolutamente in linea con le migliori tecniche ed i migliori strumenti utilizzati nella materia in ambito nazionale. Il grafologo GARRUBBA è stato difeso dall’avvocato penalista Salvatore Perri.