La scriventi OO.SS dopo aver inoltrato comunicazione ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla politica nazionale ,segnalano alla cittadinanza e agli organi d’informazione una situazione di forte criticità che sta interessando diversi comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra questi il Comando di Crotone, aggravando le condizioni di lavoro del personale e mettendo potenzialmente a rischio l’efficienza del servizio di soccorso tecnico urgente .

In particolare la carenza e’ amplificata per la temporanea assenza di alcuni colleghi impegnati nel corso per il passaggio di qualifica a Capo Squadra.

Questo importante percorso di crescita professionale della durata di circa tre mesi, comporta però la sottrazione di ben 20 unità dal servizio ordinario, a questi vanno aggiunti altre 30 unita’ mai pervenuti per un totale di 50 unita mancanti, con un impatto significativo sull’organizzazione dei turni ,a fronte di ciò sono stati stanziati fondi straordinari per fronteggiare l’emergenza , tali fondi si stanno dimostrando insufficienti.

A peggiorare ulteriormente la situazione , si aggiunge la recente sospensione della mobilita nazionale del personale permanente anziano, si vocifera che verra suddivisa in due tranche, rallentando di fatto il riequilibrio degli organici laddove necessario.

Inoltre il personale si vede rifiutare quotidianamente le richieste di congedo ordinario mettendo a rischio anche le ferie estive, diritto del lavoratore del DPR 7 2008 art. 13.

Tutto ciò si traduce in una pressione crescente sui lavoratori in servizio visto l’imminente arrivo della campagna estiva AIB, costretti a sostenere turni pesanti, con inevitabili ripercussioni anche sulla qualità del servizio offerto alla cittadinanza , che è -e resta- la nostra priorità .

Rivolgiamo pertanto un appello alle istituzioni affinché venga garantito il rafforzamento strutturale degli organici.