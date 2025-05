Il Consiglio Comunale di Crotone è stato ufficialmente convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica per lunedì 26 maggio 2025 alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone – Paolo Borsellino” del Palazzo Comunale. Qualora necessario, una seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, martedì 27 maggio, sempre alla stessa ora e nella medesima sede.

La convocazione è avvenuta in seguito alla Conferenza dei Capigruppo, come previsto dall’art. 30 dello Statuto Comunale e dall’art. 46 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

L’Ordine del Giorno comprende 14 punti, tra cui spiccano mozioni di forte rilevanza per la comunità, interpellanze su temi ambientali, infrastrutturali e sociali, oltre ad adeguamenti delle commissioni. Di seguito, il dettaglio degli argomenti in discussione:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT