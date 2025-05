La Giunta Comunale ha approvato un’importante proposta progettuale per la realizzazione di nuove reti ciclabili, percorsi e aree pedonali in ambito urbano, con l’obiettivo di incentivare una mobilità sostenibile e ridurre l’utilizzo dei mezzi a combustione. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici, Rossella Parise.

Il progetto rientra nel Programma Regionale Calabria FESR FSE 2021/2027 e prevede un investimento complessivo di 4.100.000 euro, di cui 100.000 euro a carico del Comune.

Il piano urbanistico prevede la creazione di percorsi ciclabili, pedonali e ciclopedonali che collegheranno i principali poli della città, tra cui ospedale, università, tribunale, musei e luoghi di cultura. L’intervento include inoltre l’installazione di postazioni attrezzate per il servizio di “bike sharing”.

Una delle novità più rilevanti è la realizzazione di due nuovi ponti ciclopedonali che collegheranno la stazione ferroviaria e il terminal autolinee Romano, attualmente separati dal fiume Esaro e dal torrente Papaniciaro. Un’infrastruttura che garantirà un collegamento intermodale efficiente tra i due terminal.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Un progetto che, se come auspicato verrà finanziato, metterà in interconnessione i punti principali della città. L’obiettivo è quello di favorire la mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici e di biciclette,” ha dichiarato l’assessore Parise. “Grazie all’intermodalità e al potenziamento delle infrastrutture ciclabili, si garantirà una accessibilità diretta a tutti i poli strategici, riducendo l’utilizzo di mezzi privati e promuovendo la mobilità a emissione zero.”

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana già in corso, con l’obiettivo di trasformare la città in un ambiente più vivibile, moderno e rispettoso dell’ambiente.