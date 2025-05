Il Circolo per l’Ambiente Ibis ODV è entusiasta di annunciare il lancio di “Dolphin Cruise: Diventa un Ricercatore per un Giorno!”, un’iniziativa unica di citizen science che offre al pubblico la possibilità di partecipare attivamente alla ricerca scientifica marina e alla tutela ambientale dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. L’evento si terrà sabato 24 maggio 2025, con imbarco alle ore 15:30 dal Club Velico KR e rientro previsto per le 19:30.

A bordo della Lady Anna S, l’imbarcazione da ricerca scientifica del Circolo Ibis, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva, contribuendo direttamente al monitoraggio e alla conservazione delle specie marine. L’attività principale sarà incentrata sull’osservazione dei delfini nel loro habitat naturale, raccogliendo dati preziosi per comprenderne i comportamenti e le rotte. Con un po’ di fortuna, sarà inoltre possibile avvistare la rarissima foca monaca, supportando indirettamente le attività di ricerca dedicate a questa specie protetta.

“Il ‘Dolphin Cruise’ rappresenta un’occasione straordinaria per unire la passione per il mare all’impegno scientifico”, dichiara Girolamo Parretta, Presidente del Circolo per l’Ambiente Ibis ODV. “Vogliamo che i cittadini diventino parte attiva della ricerca, sensibilizzando sull’importanza della biodiversità marina e fornendo dati fondamentali per la tutela del nostro prezioso patrimonio costiero. La ‘Lady Anna S’ non è solo una barca, ma un laboratorio galleggiante accessibile a tutti, dove la curiosità si trasforma in conoscenza.”

Durante l’escursione, gli “aspiranti ricercatori” saranno guidati da esperti del Circolo Ibis, che forniranno spiegazioni dettagliate sulla vita marina e sulle tecniche di raccolta dati. Per arricchire l’esperienza, a bordo verrà offerto un aperitivo tipico calabrese, celebrando i sapori locali in armonia con la bellezza del paesaggio.

L’iniziativa rientra nelle attività di collaborazione che il Circolo Ibis sta portando avanti con l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, con l’obiettivo di rendere l’imbarcazione Lady Anna S uno strumento a servizio della ricerca scientifica e della tutela ambientale della riserva, anche attraverso la promozione del turismo ecologico e sostenibile.

Il costo di partecipazione è di 60 euro a persona, comprensivo di assicurazione personale. L’evento è pensato per piccoli gruppi, con un minimo di 6 e un massimo di 12 partecipanti, per garantire un’esperienza personalizzata e di qualità.

Per prenotazioni e maggiori informazioni, è possibile contattare la Segreteria del Circolo Ibis al numero 349 4674358. I posti sono limitati e si consiglia di prenotare con anticipo per assicurarsi un posto a bordo di questa entusiasmante avventura.