La Segreteria Provinciale del SAP di Crotone desidera esprimere il più sincero e profondo apprezzamento per l’eccezionale lavoro svolto in occasione dei delicati e significativi eventi che hanno interessato la città di Crotone nei giorni scorsi, tra cui le celebrazioni religiose mariane e l’incontro calcistico tra le squadre del Crotone e del L.R. Vicenza.

Un ringraziamento particolare va rivolto al Questore di Crotone, dr. Renato Panvino, e ai Dirigenti/Funzionari tutti interessati dai servizi di che trattasi, che con professionalità e senso del dovere, hanno saputo gestire e coordinare i servizi di ordine pubblico, contribuendo a creare un clima sereno e protetto per cittadini e partecipanti, garantendo al contempo ordine, sicurezza e rispetto per la comunità.

Il SAP di Crotone esprime il massimo riconoscimento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, nonché a tutte le forze dell’ordine coinvolte, per l’impegno e la dedizione con cui hanno operato, assicurando non solo il regolare svolgimento degli eventi, ma anche il presidio del territorio in un’ottica di prevenzione e controllo.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Eugenio Lucente, Segretario Generale Provinciale del SAP di Crotone afferma che: *il valore del servizio svolto quotidianamente dagli operatori della sicurezza si conferma insostituibile e – continua – il Sindacato Autonomo di Polizia, sosterrà ogni azione che promuova il rispetto delle regole, la tutela della legalità e la salvaguardia della convivenza civile.