Cirò Marina – Un’amara sorpresa ha accolto la comunità di Cirò Marina questa mattina, quando si è diffusa la notizia di un grave atto vandalico ai danni della nuova scuola, ormai prossima alla consegna. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato il sindaco Sergio Ferrari, visibilmente indignato per quanto accaduto: “Non è un buongiorno, perché quello che abbiamo ricevuto stanotte è un vero e proprio attacco da parte di delinquenti. Non trovo altri termini: chi compie questi atti, soprattutto contro una scuola destinata ai nostri bambini, è un delinquente.”

L’episodio è avvenuto nella notte, quando ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico in fase di ultimazione, danneggiando strutture e ambienti che sarebbero stati consegnati entro il prossimo 30 giugno. I lavori, infatti, sono quasi conclusi, e l’intera comunità attendeva con entusiasmo l’apertura del nuovo istituto destinato ai più piccoli.

Il sindaco Ferrari ha subito sporto denuncia, attivando le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Le autorità stanno già raccogliendo elementi utili attraverso rilievi e l’eventuale analisi di immagini di videosorveglianza della zona.

“Abbiamo denunciato tutto – ha ribadito Ferrari – e confido che le forze dell’ordine possano individuare quanto prima i colpevoli. Quello che hanno è un gesto vile, che non ci fermerà. Andremo avanti, continueremo a lavorare con determinazione e quella scuola sarà pronta per la consegna entro il 30 giugno, come previsto.”

L’amministrazione comunale ha ricevuto messaggi di solidarietà da parte dei cittadini, delle famiglie e delle istituzioni locali, che si sono stretti attorno al sindaco e al progetto educativo simbolo di rinascita e futuro per Cirò Marina. Il gesto vandalico, infatti, ha colpito non solo un edificio, ma un intero percorso di crescita e speranza per le nuove generazioni.

Ferrari ha concluso con un messaggio di resilienza e fiducia: “Non ci arrendiamo. Questa scuola sarà il nostro simbolo di riscatto. La comunità di Cirò Marina saprà rispondere con civiltà e unità a questo gesto ignobile.”