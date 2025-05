La Segreteria Provinciale di Crotone esprime il più vivo apprezzamento alle donne e gli uomini della Polizia di Stato della Provincia di Crotone, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori coinvolti nei servizi di ordine e sicurezza pubblica che si sono svolti in questa settimana ricca di eventi per la città Pitagorica.

Grazie alla dedizione ed alla abnegazione messa in campo da tutto l’apparato sicurezza, nonché alla professionalità dimostrata sul campo, le operazioni si sono svolte in modo ordinato, garantendo la sicurezza dei cittadini ed il regolare svolgimento degli eventi, non tralasciando la mission istituzionale che riguarda la prevenzione e repressioni dei reati in genere.

Particolare riconoscimento – continua Giammarino – il segretario generale provinciale del SIULP – va indirizzato al personale impegnato sul territorio, che ha saputo coniugare fermezza e senso del dovere, con spirito di servizio e rispetto per tutta la cittadinanza, contribuendo così a creare un clima di fiducia e serenità nel solco degli indirizzi consegnati dal Questore di Crotone, dott. PANVINO Renato.

Il Siulp Crotonese sottolinea quanto sia importante il lavoro delle donne e gli uomini della Polizia di Stato e quindi di tutte le Forze dell’Ordine per la tutela della convivenza civile e ribadisce il proprio sostegno a tutte le iniziative che rafforzano la sicurezza in primis ed il rispetto delle regole poi, dentro e fuori i contesti di lavoro e sociali.