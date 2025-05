Cirò Marina, 19 maggio 2025 – Si è conclusa con grande successo la Seconda Edizione del Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”, evento di rilievo nel panorama culturale calabrese e nazionale, svolto all’interno della XXIII edizione del Festival dell’Aurora, promosso dalla Fondazione Odyssea e finanziato dai fondi regionali per la cultura PAC 2014/2020 – Az 6.8.3 . L’edizione di quest’anno, patrocinata in maniera onerosa dal Comune di Cirò Marina, e patrocinata dal Comune di Crotone e dalla Provincia di Crotone, ha consolidato il ruolo di Cirò Marina come fulcro della cultura del fumetto e delle graphic novel nel Sud Italia.

L’evento è iniziato con l’inaugurazione della mostra ufficiale di Astorina “Eva Kant… Prima Donna”, visitabile fino al 30 maggio nelle suggestive sale del Museo Archeologico di Cirò Marina, offrendo al pubblico un’immersione nell’universo di uno dei personaggi più iconici della narrativa disegnata.

Il giorno successivo, autori premiati e ospiti si sono confrontati con studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Giuseppe Gangale, attraverso workshop e incontri dedicati alla creazione e al linguaggio delle graphic novel. Il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica, presso Palazzo Porti, sono stati dedicati alle interviste e alle sessioni di firma copie dei volumi in concorso, offrendo al pubblico un’opportunità unica di incontrare i professionisti del settore e alcuni giovani artisti calabresi, che hanno potuto presentare le proprie opere e confrontarsi con esperti del settore.

Domenica, gli ospiti e i partecipanti sono stati condotti a visitare la rinomata cantina vinicola “Librandi” per scoprire le eccellenze del vino del territorio di Cirò Marina, rafforzando così anche la promozione del patrimonio enogastronomico locale.

La serata di sabato ha visto la cerimonia di premiazione, che ha riconosciuto l’eccellenza della produzione nazionale e locale:

Primo Premio: Marco Polo (Treccani)

Secondo Classificato: Julian (Cut-Up Publishing)

Third Classificato: Il limite del mondo (Tunué)

Premio Speciale Educational: Viaggio al centro dell’oceano (Editoriale Scienza)

Premio Speciale Collettivo: Sette Voci (Zen Collettivo)

Premio Speciale Giustizia: Soldatini di piombo (Becco Giallo Editori)

Per la Fondazione Odyssea, un ringraziamento speciale va al Direttore Generale Giovanni Lentini, il cui supporto è stato fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Cirò Marina, in particolare al Sindaco Sergio Ferrari, al Vice Sindaco Piero Mercuri, all’Assessore Mariagrazia Panebianco e alla Consigliera Virginia Marasco, per il costante supporto e l’entusiastico sostegno all’evento. Un ringraziamento speciale va anche alla Pro Loco di Cirò Marina, all’Associazione Frammenti – Museo Archeologico Cirò Marina e a Carmela Chiarello per la generosa ospitalità e l’accoglienza nei luoghi da loro gestiti.

Questo evento ha ulteriormente rafforzato lo spirito di condivisione e diffusione del genere, con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici e valorizzare i talenti emergenti calabresi. La manifestazione si conferma come una piattaforma di cultura, creatività e incontro tra artisti, studenti e appassionati, contribuendo alla diffusione delle graphic novel e dei fumetti nel territorio crotonese e oltre.