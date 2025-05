La presenza dello storico teatro dei burattini, nel mese di maggio in città, è ormai diventata un simbolo e per intere generazioni di crotonesi rappresenta un ricordo di infanzia indelebile anche a distanza di anni.

Adriano Ferraiolo, appartenente ad una delle famiglie più antiche di burattinai risalente ai primi del ‘900, dal 1970 propone alla città di Crotone il suo “teatro dei burattini”.

In questi anni il maestro Ferraiolo ha più volte manifestato il suo amore per Crotone e la città intende ricambiare l’affetto dimostrato e ringraziarlo per la gioia e i sorrisi che ha regalato e continua a regalare ai bambini crotonesi.

Il sindaco Voce e la Giunta Comunale proporranno al Consiglio Comunale l’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza onoraria al maestro Adriano Ferraiolo, così come previsto dal Regolamento Comunale per la concessione delle Benemerenze Civiche e della cittadinanza onoraria.

L’Amministrazione comunale ritiene doveroso accogliere come proprio “concittadino” il maestro Adriano Ferraiolo a testimonianza del forte e duraturo legame tra l’artista e la città di Crotone