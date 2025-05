Oggi pomeriggio, mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 16:30, presso il Museo Pitagora di Crotone (via Giovanni Falcone 9), si terrà un importante momento di confronto e riflessione sul tema “Povertà, marginalità sociale e ruolo degli ETS”, promosso dal Forum del Terzo Settore della Provincia di Crotone.

L’iniziativa precederà l’annuale Assemblea provinciale del Forum del Terzo Settore, che avrà all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2024, la nomina della commissione elettorale per il rinnovo delle cariche e la pianificazione delle elezioni interne.

L’incontro pubblico vedrà i saluti istituzionali e l’introduzione di Manuelita Scigliano, portavoce del Forum del Terzo Settore Provinciale di Crotone, che guiderà i lavori e introdurrà i relatori.

Seguiranno gli interventi di figure di spicco del panorama sociale calabrese:

Filly Pollinzi , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone e referente dell’Ambito Territoriale di Crotone;

, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone e referente dell’Ambito Territoriale di Crotone; Massimiliano Ferrazzo , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Mesoraca e referente dell’Ambito Territoriale di Mesoraca;

, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Mesoraca e referente dell’Ambito Territoriale di Mesoraca; Pamela Galante , referente per Adulti, Povertà e Anziani dell’Ambito Territoriale di Cirò Marina;

, referente per Adulti, Povertà e Anziani dell’Ambito Territoriale di Cirò Marina; Carlo De Rose, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.

L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per approfondire le sfide legate alla povertà e all’esclusione sociale, nonché per evidenziare il ruolo cruciale degli Enti del Terzo Settore (ETS) nel tessuto sociale e istituzionale del territorio.

L’evento si propone non solo come spazio di dialogo, ma anche come stimolo alla collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e realtà associative, in un’ottica di rete e corresponsabilità sociale.

Al termine del dibattito si svolgerà, come da convocazione, l’Assemblea dei Soci del Forum del Terzo Settore Provinciale di Crotone, momento chiave per la vita associativa del Forum e per la pianificazione delle future azioni di rappresentanza e intervento.