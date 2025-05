L’orchestra “Maria Grazia Cutuli” conquista Barcellona: nuovo trionfo al concorso internazionale Seamphony

Un altro prestigioso successo per la scuola crotonese I.C. Cutuli – Don Milani, che si conferma eccellenza nazionale ed europea nella didattica musicale.

Un viaggio oltre i confini nazionali, un’emozione unica e un’altra grande vittoria. L’orchestra “Maria Grazia Cutuli” di Crotone, diretta dal maestro Damiano Morise, ha trionfato al concorso internazionale Seamphony – La nave della musica, organizzato da Castell’Arte e Grimaldi Lines, con approdo finale nella splendida cornice di Barcellona.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Un evento di caratura internazionale, che ha visto la partecipazione di numerose orchestre provenienti da tutta Italia, e in cui i giovani musicisti crotonesi hanno saputo distinguersi per qualità artistica, passione e professionalità. Il risultato è stato accolto con grande entusiasmo e commozione sia dal maestro Morise, che dalla vice dirigente scolastica prof.ssa Mariangela D’Agostino, presente alla manifestazione e, come il maestro, originaria di Cirò.

«È stata un’emozione indescrivibile – ha commentato il maestro Morise –. Dopo il successo dello scorso anno al Teatro Ariston di Sanremo, questo nuovo traguardo internazionale dimostra ancora una volta l’altissimo livello raggiunto dai nostri ragazzi». Orgoglio e soddisfazione condivisi anche dalla prof.ssa D’Agostino, che ha sottolineato come il percorso musicale dell’Istituto sia ormai un fiore all’occhiello della scuola calabrese.

Il progetto orchestrale dell’I.C. Cutuli – Don Milani è ormai consolidato e riconosciuto in ambito nazionale. Con il tempo ha saputo costruire un’identità fatta di dedizione, passione e impegno, coinvolgendo studenti, famiglie e tutta la comunità scolastica in un percorso di crescita personale e collettiva.

La musica, infatti, rappresenta uno dei pilastri formativi dell’istituto, contribuendo a sviluppare nei ragazzi senso di responsabilità, spirito di squadra e consapevolezza delle proprie potenzialità. Un’opportunità che va oltre le note e le partiture, e che rende l’orchestra non solo un progetto educativo, ma una vera e propria ambasciatrice del talento crotonese in Italia e in Europa.

Un altro tassello che arricchisce la storia di eccellenza dell’orchestra “Maria Grazia Cutuli” e che porta ancora una volta il nome di Crotone su un palcoscenico internazionale, con la forza della musica, dell’educazione e del cuore.