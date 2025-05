Giornata intensa quella di ieri per la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone, impegnata in due distinte operazioni di soccorso e assistenza in mare, a tutela della sicurezza dei diportisti.

Il primo intervento è avvenuto al largo della località “Punta Alice” nel comune di Cirò Marina, dove è stata segnalata, tramite il numero di emergenza 112, la presenza di un kitesurfer in difficoltà. L’uomo era stato avvistato in acqua, senza la vela issata, in evidente stato di disagio. Immediatamente, la motovedetta SAR CP 321 è stata inviata sul posto, riuscendo in breve tempo a localizzare e mettere in salvo il kitesurfer.

Poco dopo, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una seconda richiesta d’intervento, questa volta tramite il canale VHF 16, da parte di un’imbarcazione a vela battente bandiera italiana. La barca, con due persone a bordo, si trovava in difficoltà a causa di un’avaria al motore nel tratto di mare compreso tra le piattaforme offshore “Luna 1” e “Luna 2”. È stato così disposto l’invio del battello veloce GC B 145, che ha raggiunto l’imbarcazione e, dopo averne verificato la manovrabilità limitata, ha fornito assistenza fino al sicuro ormeggio nel porto vecchio di Crotone.

Entrambe le operazioni si sono concluse positivamente, senza conseguenze per le persone coinvolte. La Guardia Costiera di Crotone coglie l’occasione per rivolgere un appello a tutti i diportisti, in vista dell’avvio della stagione estiva: è fondamentale verificare accuratamente le condizioni meteo e controllare tutte le dotazioni di sicurezza prima di intraprendere la navigazione, per evitare situazioni di pericolo potenzialmente gravi.