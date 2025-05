Al via l’Hackathon STEM Crotone: studenti protagonisti dell’innovazione sostenibile al Museo di Pitagora

Si terrà giovedì 23 maggio alle ore 16:00, presso il Museo di Pitagora di Crotone, l’apertura ufficiale dell’Hackathon STEM Crotone, un evento formativo e creativo che vedrà coinvolti 60 studenti e studentesse degli istituti scolastici cittadini. L’iniziativa, della durata di tre giorni, è parte del progetto STEM promosso a livello locale con l’obiettivo di stimolare nei giovani la passione per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica, in un’ottica di innovazione sostenibile e valorizzazione del territorio.

Divisi in gruppi di lavoro, i partecipanti si sfideranno nella risoluzione di sfide concrete legate al miglioramento della città attraverso l’uso delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di Crotone.

A guidare i ragazzi in questo stimolante percorso saranno sia i docenti referenti dei singoli istituti scolastici, sia un team di cinque esperti formatori dell’EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability, organismo europeo specializzato nella formazione su innovazione tecnologica e sostenibile.

All’evento inaugurale saranno presenti il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Filly Pollinzi e Santo Vazzano, in rappresentanza del Consorzio Jobel, partner del progetto.

L’Hackathon STEM Crotone rappresenta un momento di crescita e confronto per le nuove generazioni, una vera e propria palestra di idee dove mettere in pratica le competenze acquisite, imparare a lavorare in squadra e contribuire in modo concreto allo sviluppo del proprio territorio.

La città di Crotone, grazie a iniziative come questa, si conferma laboratorio attivo di sperimentazione educativa e centro propulsore di una cultura dell’innovazione che guarda al futuro con fiducia e consapevolezza.