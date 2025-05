Sono molto soddisfatto di poter trasmettere una buona equitazione nel mio paese ma, soprattutto in Calabria afferma il referente Regionale degli sport Equestri De Leo Vincenzo nonché proprietario del Centro Ippico Yeguada De Leo una struttura completamente nuova immersa nel verde all’entrata di Cirò Marina tra colline e mare di questo meraviglioso territorio,questo Centro Ippico guidato da De Leo Vincenzo promuove il benessere animale puntando su un approccio rispettoso e naturale.

Stiamo rilanciando l’equitazione nel territorio di Ciró Marina ma soprattutto nella provincia con ottimi risultati,molti sono i ragazzi nonché nostri allievi appassionati ma soprattutto nel campo agonistico portano Ciró Marina per tutta l’Italia rappresentando la Calabria

Siamo consapevoli che bisogna fare ancora il doppio per far sì che cresca l’equitazione “la vera equitazione” nel nostro territorio ma siamo già a buon punto é ce lo confermano i nostri ragazzi con i loro risultati e soprattutto la loro costanza in questo sport,naturalmente seguiti dai loro genitori che credono fortemente in noi ci dice De Leo.

Dedichiamo tutto il nostro tempo per i nostri cavalli continua De Leo sacrificando ogni festività e orario pur di pensare al loro benessere,nel nostro paese l’equitazione era assolutamente spenta mentre ora abbiamo diversi numeri che confermano fortemente il rilancio di un equitazione vera sana di principi e di valori.