Incontro del 21 maggio, tra Confindustria Crotone e i Carabinieri al Comando Provinciale.

Si è tenuto il 21 maggio, nel pomeriggio, presso la sala briefing del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, un incontro tra i vertici di Confindustria Crotone e i Carabinieri.

L’incontro è stato fortemente voluto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Raffaele Giovinazzo, che ha accolto al Comando il presidente di Confindustria Crotone, Prof. Mario Spanò, insieme a una ventina di imprenditori del territorio.

L’incontro è stato introdotto e diretto dal Col. Giovinazzo, che ha rinnovato e sottolineato la disponibilità dell’Arma a sostenere il mondo produttivo, di cui i partecipanti all’incontro sono gli attori principali. Il Comandante Provinciale ha esternato la sua volontà di “scendere” sul territorio, privilegiando il contatto diretto con tutte le realtà, da quelle produttive in senso stretto al terzo settore, senza tralasciare le scuole. Da sempre i carabinieri infatti, presenti anche nelle località più periferiche, sono accanto ai cittadini in senso non solo repressivo, ma anche preventivo e di collaborazione.

Allo stesso modo il Col. Giovinazzo ha assicurato la disponibilità dei Reparti Speciali dell’Arma, dai Carabinieri Forestali al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, passando per il Nucleo Ispettorato del Lavoro e il Nucleo Anti Sofisticazione.

Obiettivo comune dichiarato, la tutela e la valorizzazione ad ogni livello del territorio, ed ancor più la sua crescita ed il suo sviluppo, esaltandone le risorse e le potenzialità.

Il fulcro dell’incontro si è poi spostato sulla stretta attualità e sui reati che impattano direttamente sulle imprese e che caratterizzano, purtroppo, così frequentemente il nostro territorio: le estorsioni, i danneggiamenti e i condizionamenti, anche indiretti, della criminalità nel tessuto produttivo. La responsabilità del contrasto alla criminalità, ha sostenuto il Comandante Provinciale, dev’essere condivisa da tutta la società, valorizzando le realtà imprenditoriali sane e le realtà associative tra loro.

Il Presidente Spanò, ha espresso il suo ringraziamento per la vicinanza tangibile che ha notato da parte dell’Arma, in particolare nella presenza capillare, e del Comandante Provinciale, nella prosecuzione di un percorso di forte collaborazione iniziato già in una circostanza analoga lo scorso anno.

C’è stato poi spazio per i contributi degli imprenditori presenti, che si sono confrontati con il Col. Giovinazzo fornendo il loro punto di vista sulle necessità più urgenti per far ripartire il territorio e le realtà produttive, a partire da un indispensabile snellimento delle procedure per le iscrizioni in white list presso la Prefettura, insieme al chiarimento sui requisiti e sulle procedure di valutazione.

È stata rappresentata anche la necessità di distinguere in modo più chiaro, anche nell’ambito delle indagini delle Forze dell’Ordine, le imprese dal contesto, evitando danni di immagine che hanno conseguenze molto impattanti.

È stata proposta, infine, l’adozione di un documento da trasformare in Protocollo d’Intesa, condividendo proposte migliorative da rappresentare ai vertici istituzionali della Provincia, ed in particolare alla Prefettura, con l’obiettivo comune di far crescere il territorio e la società.

L’incontro si è concluso con la soddisfazione espressa dal Comandante Provinciale dei Carabinieri e dal Prof. Spanò, e l’impegno a continuare a dare concretezza agli obiettivi dichiarati.