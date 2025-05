Si recupera edificio che ospitata l’ex scuola “Anna Frank”

Un altro immobile da “monumento all’abbandono” si prepara a tornare a nuova vita grazie all’azione di riqualificazione dell’amministrazione Voce.

Nello specifico si tratta dell’immobile ubicato alla 2° traversa S. Leonardo, l’edificio che ospitava la scuola “Anna Frank”

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise

E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazione della struttura che prevedono un finanziamento di 1.812.557 euro nell’ambito della misura 5C1 del PNRR – Investimento 1.1 – Potenziamento dei centri per l’impiego

La struttura, infatti, sarà destinata ad ospitare gli uffici del Centro per l’Impiego.

Nello specifico si agirà su una superficie di circa 1100 mq dalla quale saranno ricavate 9 stanze per uffici oltre alla sala riunioni/conferenze e sala ristoro. All’ingresso ampio spazio per il front-office, totem ed area informativa.

La superficie destinata al pubblico dimensionata in base all’affluenza prevista, garantendo spazi adeguati per l’attesa e l’accoglienza.

Gli uffici saranno organizzati per consentire un facile movimento e un accesso agevole.

I materiali scelti sono resistenti, facili da pulire e garantire un buon isolamento acustico.

Anche le finiture sono state previste gradevoli e accoglienti, creando un’atmosfera positiva.

Per quanto attiene l’illuminazione particolare importanza è stata dedicata all’adeguata e all’uniformità, garantendo una buona visibilità e una riduzione dell’affaticamento visivo, sfruttando l’illuminazione naturale al massimo, per creare ambienti luminosi e piacevoli ed un efficientemente energetico con sensori di presenza e di intensità luminosa.

Per quanto attiene il condizionamento e la ventilazione è stato progettato un sistema di climatizzazione efficiente che garantirà una temperatura adatta in ogni periodo dell’anno.

Gli uffici saranno, naturalmente, accessibili a persone con disabilità, nel rispetto delle normative vigenti.

Saranno garantite le condizioni di sicurezza per il personale e per i visitatori, con l’adozione di misure preventive contro incendi, infortuni e altri rischi.

“Ringrazio gli uffici per la professionalità e l’attenzione nella predisposizione di un percorso che trasformerà quello che era diventata in pratica un rudere in una struttura moderna e funzionale al servizio della comunità cittadina” dichiara l’assessore Parise