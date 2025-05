Si concluderà mercoledì 28 maggio, alle ore 10.00, presso l’Istituto Pertini di Crotone, l’edizione 2024 del corso di educazione finanziaria “Impara a gestire il tuo denaro”, promosso e voluto dalla Fondazione Antiusura Zaccheo di Crotone. L’evento celebrerà la lezione finale del percorso formativo e la consegna ufficiale degli attestati agli studenti partecipanti.

La cerimonia rappresenterà anche un momento speciale per la comunità crotonese: sarà infatti l’occasione per accogliere e salutare il nuovo Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, Monsignor Alberto Torriani, già rettore del prestigioso collegio San Carlo di Milano.

Il progetto, giunto ormai alla sua quarta edizione, si pone l’ambizioso obiettivo di educare i giovani a una corretta gestione delle risorse economiche personali, strumento essenziale per la costruzione di una vita adulta responsabile e consapevole. Il corso affronta temi di grande attualità e rilevanza sociale, come la prevenzione dell’usura — fenomeno insidioso che rischia di colpire le fasce più fragili della popolazione — e la lotta contro il gioco d’azzardo, vera e propria piaga sociale che, in territori già segnati da difficoltà economiche come quello crotonese, assume connotazioni ancora più gravi.

Arricchito dal contributo di esperti in ambito sociologico e psicologico, il percorso formativo ha ottenuto il riconoscimento di iniziativa PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), risultando trasversalmente adatto a tutti gli indirizzi di studio. La sua efficacia è testimoniata dai numerosi studenti che, nel corso degli anni, hanno avuto modo di apprendere strumenti e conoscenze utili per il proprio futuro.

A rendere possibile la realizzazione gratuita del corso sono i fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a conferma dell’alto valore educativo e preventivo dell’iniziativa.

Ancora una volta, la Fondazione Antiusura Zaccheo dimostra di essere un presidio attivo sul territorio, impegnata non solo nel contrasto all’usura ma anche nella promozione di una cultura della legalità, della consapevolezza e della responsabilità economica tra le giovani generazioni.