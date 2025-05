Paura all’alba di oggi, mercoledì 22 maggio, in località Capo Bianco, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle ore 04:15. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone con due mezzi antincendio.

Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state contenute e domate prima che potessero estendersi agli appartamenti adiacenti. Fortunatamente, al momento dello scoppio dell’incendio l’abitazione risultava vuota e non si registrano feriti.

Presenti sul luogo anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause del rogo, ancora in fase di accertamento. L’area è stata messa in sicurezza e non si segnalano danni strutturali rilevanti agli edifici circostanti.

Un episodio che ha scosso la tranquillità della comunità locale, ma che, grazie alla tempestività dei soccorsi, non si è trasformato in tragedia.