La Fondazione ITS Academy Pinta ha in svolgimento dieci corsi gratuiti per Tecnici Superiori nell’ambito agroalimentare, localizzati su Crotone, Rocca di Neto, Cirò Marina, Cutro e -fuori provincia- Catanzaro, Locri e Celico.

I settori oggetto dei corsi -comunica Maria Bruni Presidente della Fondazione- riguardano il settore olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, vitienologico, lattiero caseario, carni e salumi, chef, eno-oleo turismo, orticolo e la gestione sostenibile e responsabile dell’Impresa Agricola SocialeQuest’ultimo corso è il primo in Calabria, avviato in via sperimentale proprio perché è forte la richiesta di professionalità nella progettazione/ realizzazione di interventi di inclusione sociale in contesti agricoli; la finalità di questo corso, comunica il presidente della Pinta Maria Bruni, non è soltanto, come per tutti gli altri corsi, “far imparare un mestiere” ma anche avviare un cammino di inclusione lavorativa con le giuste professionalità.

I corsisti sono affiancati da esperti del settore, acquisiscono competenze sulla progettazione di iniziative di impresa sociale nel comparto agroalimentare e settori connessi (ospitalità, turismo, ristorazione), sui servizi alle persone con diverse abilità, sulle pratiche agricole sostenibili.

I corsisti visitano aziende che coltivano ulivo, vite, frutta, verdure, producono latte, formaggi e miele oltre ad assistere alle lavorazioni nell’orto sociale anche con soggetti che hanno avuto l’opportunità di superare difficoltà e “rigenerarsi. Inoltre, l’ITS Academy offre la possibilità di far conoscere imprenditori, artigiani, svolgere stage in azienda. Le fragilità non vengono negate ma riconosciute, accolte – dichiara la Bruni- ed al termine delle 1800 ore, avremo tecnici che sapranno gestire, sviluppare e supportare le imprese agricole sociali, fattorie didattiche e le strutture educative in contesto agricolo.