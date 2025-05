Giovedì 22 Maggio 2025, lo Sporting Club Crotone ha scritto una delle pagine più entusiasmanti della sua storia recente, conquistando l’accesso alla finale dei playoff del Campionato di Serie D1. Una vittoria sofferta, emozionante e dal grande valore sportivo, arrivata sul difficile campo del Libero Tennis Cosenza con il punteggio finale di 3-2, in una semifinale avvincente e combattutissima, decisa al doppio di spareggio.

La squadra crotonese, giovane ma determinata, ha dimostrato grande compattezza, carattere e spirito di sacrificio, incarnando appieno i valori sportivi che da sempre contraddistinguono lo Sporting Club, guidato dal presidente Salvatore Scalise.

Questi i risultati degli incontri disputati:

Simek Chacha / Cozza Alessandro 6/1 6/2

Cozza Alessandro 6/1 6/2 Perri Rinaldo / Conte Enzo 1/6 2/6

1/6 2/6 Pitingolo Domenico / Greco Gabriel 6/4 6/2

Greco Gabriel 6/4 6/2 Zurzolo Giancarlo – Simek Chacha / Conte Enzo – Mazzuca Mirko 1/6 6/2 7/10 ∙ Zurzolo Giancarlo – Simek Chacha / Conte Enzo – Mazzuca Mirko 7/6 3/6 10/8 (secondo doppio di spareggio decisivo – vittoria)

Al termine della sfida, grande entusiasmo nelle parole dei protagonisti.

Il capitano della squadra, Giancarlo Zurzolo, ha dichiarato: “È una gioia immensa per tutti noi. Questo è il coronamento di un percorso straordinario, in cui abbiamo dimostrato di poter stare a questi livelli, in una categoria impegnativa come la D1. Un ringraziamento speciale va alla società, che non ci ha mai fatto mancare nulla, ai nostri sponsor, ai partner che ci supportano e a tutta la comunità sportiva crotonese che ci ha seguito in questo percorso”.

Simek Chacha ha aggiunto: “Abbiamo messo in campo tutto: grinta, concentrazione e cattiveria agonistica. Vincere il doppio decisivo dopo una battaglia così lunga è stata un’emozione indescrivibile. Questa finale ce la siamo meritata, punto su punto”.

Pitingolo Domenico ha sottolineato: “Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano, della passione e dello spirito di squadra, anche di chi non è sceso in campo ma ci è stato vicino, come Giuseppe Russo, Nuru Simek e Francesco Mungari”.

Perri Rinaldo ha concluso: “Non è stato facile, ma ci abbiamo sempre creduto. La forza di questo gruppo è l’unione, il supporto reciproco anche nei momenti più difficili. Adesso vogliamo completare l’opera”.

Domenica 25 maggio, lo Sporting Club Crotone sarà impegnato in trasferta a Catanzaro, dove affronterà il Calabria Swim Race Tennis nell’ultima decisiva sfida che mette in palio la promozione in Serie C.

Una finale che rappresenta non solo un obiettivo sportivo, ma anche un simbolo del riscatto e dell’ambizione di un intero movimento tennistico, capace di unire giovani talenti, passione e identità territoriale.

CrediamoCi.