Tutto pronto per l’edizione 2025 del Premio ANSMeS Crotone “Romeo Fauci”, in programma venerdì 23 maggio alle ore 17:00 nella prestigiosa Sala Azzurra del Palazzo della Provincia di Crotone. L’iniziativa è promossa dalla sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP (ANSMeS).

L’evento rappresenta un momento significativo per il mondo dello sport crotonese, poiché intende celebrare atleti, dirigenti e figure che si sono distinti per meriti sportivi e fair play, valorizzando i principi etici e formativi dello sport.

L’apertura ufficiale sarà affidata ai saluti istituzionali di:

Sergio Ferrari , Presidente della Provincia di Crotone

Andrea Esposito, Delegato CONI per la provincia di Crotone

A seguire, interverranno:

Sergio Contarino , Presidente Provinciale ANSMeS Crotone

Mimmo Praticò, Presidente Regionale ANSMeS

Alle ore 17:30 si terrà la cerimonia di premiazione degli atleti, momento clou della manifestazione, durante la quale riceveranno riconoscimenti:

Alice Ruggiu , campionessa di kitesurf (sezione Meriti Sportivi)

, campionessa di kitesurf (sezione Meriti Sportivi) Emanuel Lo Iacono, karateka (sezione Fair Play)

L’iniziativa vuole essere non solo un tributo a chi ha dato lustro al territorio crotonese attraverso lo sport, ma anche un’occasione per promuovere i valori della legalità, della correttezza e dell’impegno costante. Come dimostrano le sezioni di premiazione, il premio “Romeo Fauci” mette al centro non solo le vittorie, ma anche il rispetto delle regole e dell’avversario.

L’evento è sostenuto da Sport e Salute, dalla Regione Molise, e gode del patrocinio dell’Associazione Benemerita Riconosciuta dal CONI.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere insieme un pomeriggio all’insegna dello sport sano, dell’impegno e della passione.