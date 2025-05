“I trasporti sono da sempre un ambito strategico per lo sviluppo di una terra, e lo diventano in misura maggiore quando impattano sull’economia e sulla vita sociale delle comunità dei piccoli centri che, senza un’adeguata rete di collegamenti, si troverebbero ad affrontare criticità dal peso difficilmente sostenibile. Per questa ragione, intendo ringraziare il consigliere regionale Antonio Montuoro per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, fin da subito, nell’organizzare un incontro su questa tematica, che ci riguarda da molto vicino, con l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, e con il dirigente regionale del Settore, l’ingegner Giuseppe Pavone. A Gallo e Pavone, il mio plauso per l’attenzione e l’apertura nei confronti delle problematiche che interessano i territori”. È quanto ha affermato, in una nota, Saverio Punelli, consigliere della Provincia di Crotone in quota Fratelli d’Italia.

Nell’incontro in Regione tra Punelli, Montuoro, Gallo e Pavone, si è, quindi, messo in risalto “l’esigenza della collettività di Crucoli di ottenere un collegamento con l’Università di Cosenza. Per fare ciò, è necessario apportare alcune modifiche al programma di esercizio delle linee regionali 31A, 31B, 45 e 78A esercite dalla società consortile ADM – Autoservizi dei Due Mari – per il tramite dell’azienda associata Romano Autolinee regionali. Il collegamento Torretta di Crucoli-Cosenza è già garantito al mattino, e per consentire il ritorno da Cosenza a Torretta di Crucoli, che attualmente non è previsto, la corsa della linea 78A sarà messa in coincidenza con la corsa Cosenza-Cirò Marina, aggiungendo un’ulteriore coppia di corse da Cirò Marina a Torretta di Crucoli”.

Quest’ultima modifica, che prevede così una maggiore percorrenza, “sarà compensata – si è detto ancora nell’incontro – dalle seguenti modifiche, rese possibili dalla riapertura di un tratto di strada rimasto chiuso al traffico per molti anni e che di conseguenza aveva determinato un aumento della lunghezza chilometrica delle corse programmate: ripristino della corsa San Mauro-Santa Severina-Campo Denaro linea 31A; ripristino di una coppia di corse sulla tratta Santa Severina-Altilia e ripristino di una coppia di corse sulla tratta Santa Severina-San Mauro”.

“Il bene di una comunità – ha concluso Punelli – passa attraverso la politica del confronto e dell’ascolto, due principi cardine di questa classe dirigente regionale, che sta lavorando con il massimo impegno per garantire un futuro di sviluppo ai territori”.