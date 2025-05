Ha preso il via il 24 maggio 2025 l’Hackaton del progetto “Stem Crotone”.

Un evento collettivo in cui 60, tra studenti e studentesse delle scuole partecipanti, si sfideranno in gruppi su temi che guardano all’innovazione tecnologica applicata alle questioni reali della città di Crotone.

A portare il saluto e l’auspicio di buon lavoro agli studenti, questo pomeriggio al Museo di Pitagora, il sindaco Voce e l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Filly Pollinzi.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I 60 studenti che si sfideranno in questa 3 giorni, immersi dentro gli spazi suggestivi del Museo dí Pitagora, sono stati selezionati tra i migliori che si sono distinti dopo una prima parte del progetto aperto a tutti che ha visto più di 1000 iscritti a una formazione asincrona di 40 ore su piattaforma digitale messa a disposizione da EIIS-European Institute of Innovation for Sustainability.

Con l’Hackaton i ragazzi e le ragazze potranno mettere in pratica le competenze acquisite lavorando in team su sfide pratiche quali, ad esempio, l’innovazione tecnologica per una città sostenibile o l’applicazione delle tecnologie digitali per la valorizzazione del territorio. Potranno mettere in gioco tutta la loro creatività e la capacità di collaborare tra loro, guidati da 5 formatori di EIIS, esperti del settore.

“Siamo in un momento storico di grandi trasformazioni, tecnologiche senz’altro ma anche economiche, sociali e ambientali. Siamo felici di essere riusciti a dare loro una grande opportunità formativa come questa sulle discipline Stem attraverso un istituto di formazione importante e qualificato come EIIS. E’ giusto che i nostri giovani acquisiscano le competenze digitali più adeguate a restare dentro la realtà che li circonda con le conoscenze necessarie anche per orientarsi nei nuovi sbocchi formativi e di lavoro” dichiara l’assessore Pollinzi.

“Sono estremamente orgoglioso di vedere i nostri giovani cittadini impegnati in questa iniziativa che unisce educazione, innovazione e partecipazione civica. Offrire agli studenti l’opportunità di applicare le proprie competenze scientifiche e tecnologiche per immaginare soluzioni concrete ai bisogni della nostra città è un investimento prezioso nel futuro della comunità.

Questo progetto non solo valorizza il talento e la creatività dei nostri ragazzi, ma promuove anche un senso di responsabilità e appartenenza. Le loro idee possono davvero fare la differenza” ha detto il sindaco Voce