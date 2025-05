Monopoli-Crotone 0-0

MONOPOLI: Sibilano; Collaro (78’ De Palo), Di Bari, Mancino, Rolla, Lamberta (85’ Cirone), Martini, De Gennaro, Persichini (85’ Frcchiolla), La Sorsa, Paukstys.

CROTONE: Cucinotta, Tessitore, Pagano, Tosto, Cortese, Loiacono (46’ Buonaccorsi), Maffei (91’ Butta), Bianchi, Simigliani (71’ Cantisani), Vrenna (71’ Sinopoli), Baena.

Arbitro: Antonio Liotta

Ammoniti: Pagano, Maffei e Buonaccorsi (C)

Espulsi: 68’ De Gennaro (M), 93’ Baena (C)

I rossoblù pareggiano a reti bianche in casa del Monopoli non riuscendo a ribaltare lo 0-3 subito in casa all’andata e, al triplice fischio, arriva purtroppo la retrocessione nel Primavera 3.