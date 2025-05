Il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna comunica che a causa di sopravvenuti impegni, il Consiglio Comunale, convocato per giorno 26 maggio 2025, è rinviato e, ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, convoca il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone Paolo Borsellino” ubicata nel Palazzo Comunale in 1a convocazione per giorno 29 maggio 2025, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 30 maggio 2025, alle ore 15:30, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Adeguamento nomine Commissione Speciale Pari Opportunità. Mozione Consiliare proposta dal consigliere Ernesto Ioppoli, acquisita al protocollo dell’Ente in data 28.01.2025 n. 9165, avente ad oggetto: “Sollecito di ulteriore richiesta al Presidente della Giunta Regionale affinchè venga istituita una sede dell’istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nella Città di Crotone; (Prop. 6/2025 Sett. 1); Mozione proposta dal Consigliere comunale Iginio Pingitore, acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/02/2025, al n. 19116, avente ad oggetto “Mozione, aeroporto di Crotone, nuova area Canadair.” (Prop. 13/2025 Sett. 1) Mozione proposta dalla consigliera comunale Paola Liguori, acquisita al protocollo dell’Ente in data 27/03/2025, al n. 30285, avente ad oggetto “Mozione, per l’individuazione di aree da destinare allo sgambettamento dei cani.” (Prop. 20/2025 Sett. 1) Mozione proposta dal Consigliere Iginio Pingitore quale primo firmatario più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 31/03/2025, al n. 31344, avente ad oggetto “Mozione, denuncia contro Eni Rewind per omessa bonifica ” (Prop. 11/2025 Sett. 1); Mozione proposta dalla Consigliera Giada Vrenna, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/04/2025, al n. 34779, avente ad oggetto “Mozione per l’intitolazione di un luogo pubblico alle vittime di femminicidio ” (Prop. 12/2025 Sett. 1); Mozione proposta dalla consigliera comunale Dalila Venneri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 06/05/2025, al n. 43883, avente ad oggetto “Mozione, sul fine vita.” (Prop. 21/2025 Sett. 1) Interpellanza del consigliere comunale Andrea Devona ad oggetto: “progetto “Remunero” acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14588 del 12.02.2025; Interpellanza del consigliere comunale Andrea Devona su riqualificazione e gestione verde pubblico, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14804 del 12.02.2025; Interpello del Consigliere comunale Enrico Pedace su funzionamento dell’Elisoccorso nell’area di Crotone, acquisito al protocollo n. 29887 del 26.3.2025; Interpello del Consigliere comunale Fabrizio Meo su misure in favore dei chioschi comunali ospitanti edicole Edicole, acquisito al protocollo n. 30394 del 27.3.2025; Interpellanza del consigliere comunale Salvatore Riga su interventi necessari per la bonifica di edifici e strutture contenenti amianto acquisita al protocollo n. 30422 del 27.3.2025; Interpellanza promossa dai consiglieri comunali Salvatore Riga e Anna Maria Cantafora avente ad oggetto “Esistenza Regolamento edilizio specifico su centro storico”, acquisita al protocollo n. 30438 del 27.3.25.; Interpellanza promossa dal consigliere comunale Fabrizio Meo avente ad oggetto “ sorte dei reperti archeologici che erano posizionati nella parte antistante il teatro comunale”acquisita al protocollo n. 38787 del 18.04.25.