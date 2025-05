ROMA – Si è svolto nella mattinata del 20 maggio, presso il Ministero della Cultura, un importante incontro finalizzato all’avvio della sede provinciale dell’Archivio di Stato per Crotone. A sollecitare il confronto è stato il Presidente della Provincia Sergio Ferrari, che ha incontrato il dott. Antonio Tarasco, Direttore Generale degli Archivi di Stato del MiC, e la dott.ssa Maula Sciri, Dirigente di Servizio Archivio di Stato.

Tema centrale del colloquio è stata la concreta possibilità di attivare finalmente una sede fisica dell’Archivio di Stato a Crotone, istituito formalmente nel 1997 ma mai reso operativo. A tal fine, il Presidente Ferrari ha proposto come sede il centralissimo Palazzo Milone, offrendo la piena disponibilità dell’immobile per ospitare il nuovo presidio culturale e documentale della provincia.

«È stato un incontro proficuo – ha dichiarato Ferrari – caratterizzato da un’accoglienza cordiale e da un pragmatismo non sempre scontato. Già dalla prossima settimana, il Dirigente e i tecnici del Ministero saranno a Crotone per valutare l’idoneità della struttura. Auspichiamo che tutto proceda per il meglio, perché è nostro dovere fare il possibile affinché la sede dell’Archivio di Stato possa finalmente aprire i battenti nella nostra provincia».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla consigliera comunale Anna Maria Cantafora, che ha portato all’attenzione del Presidente della Provincia la questione, rimasta per troppo tempo irrisolta.

All’incontro ha preso parte anche il Vicepresidente della Provincia, Fabio Manica, che ha accompagnato Ferrari nel percorso di confronto con i vertici del MiC.

L’apertura dell’Archivio di Stato a Crotone rappresenterebbe un passo fondamentale per la valorizzazione della memoria storica e documentaria del territorio, oltre che un presidio culturale di riferimento per studiosi, istituzioni e cittadini.