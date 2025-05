Nella mattinata del 22 maggio 2025 si è tenuta una sessione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica volta ad elaborare le soluzioni più idonee a garantire elevati livelli di sicurezza durante la stagione estiva, con intensificazione dei servizi di vigilanza nei periodi ed in occasione degli eventi caratterizzati dall’afflusso di numerose persone. Alla riunione hanno partecipato, oltre alle Forze di polizia, i sindaci dei comuni della fascia costiera crotonese e rappresentati degli esercizi commerciali.

I temi affrontati hanno riguardato i luoghi a più alta concentrazione di persone, in particolare nelle zone balneari e nei locali all’aperto ove è stato disposto il potenziamento dei controlli interforze a cura della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale e Polizie municipali per una più efficace azione di prevenzione e contrasto di fenomeni delinquenziali e di altre irregolarità amministrative, al fine di limitare condotte idonee a turbare la tranquillità pubblica.

I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno ringraziato le Forze dell’ordine per l’impegno che hanno da sempre profuso e che continueranno a garantire, la cui assidua presenza, specie di sera e nei weekend, funge da deterrente e da garanzia ad avventori, turisti, famiglie ed attività, mantenendo alta la percezione di sicurezza.

È stato riproposto il servizio di pattugliamento “a piedi”, che l’anno trascorso ha riscosso molto apprezzamento tra i cittadini, svolto da unità della Polizia di Stato e dei Carabinieri, destinato ad operare prevalentemente nelle ore serali e notturne e con un’intensificazione nei fine settimana.

L’ambito operativo si estende sino a ricomprendere le strutture ricettive e gli esercizi commerciali che insistono oltre che sul lungomare di Crotone, anche nei comuni costieri della provincia di Crotone. interessate da significativi flussi di turisti durante il periodo estivo, con la collaborazione delle Polizie locali. Il Prefetto, infine, ha richiamato l’attenzione su una corretta pianificazione in termini di safety in relazione aree dedicate all’accesso del pubblico in occasione degli spettacoli dal vivo, alla luce del ricco calendario estivo esposto dall’amministrazione provinciale e quella comunale di Crotone, facendo tesoro delle buone pratiche già sperimentate durante la scorsa stagione, che hanno consentito lo svolgimento in piena sicurezza e tranquillità dei numerosi eventi organizzati.