Il corso, guidato dal dott. Giuseppe Aloisio e dal Maestro Giuseppe Benevento, ha abilitato 12 partecipanti all’uso del defibrillatore e alle manovre salvavita su adulti e bambini.

Sabato 26 aprile 2025, presso il Centro di Formazione SECOM di Cirò Marina, si è tenuto un importante corso di Primo Soccorso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation), che ha visto la partecipazione di dodici allievi, tra cui carabinieri, medici, istruttori sportivi, studenti e lavoratori di diversi settori. Il centro SECOM, accreditato dall’ente nazionale Re-Heart, conferma così il suo ruolo attivo nella promozione della cultura del soccorso e della prevenzione.

Il corso è stato condotto dal dott. Giuseppe Aloisio, medico del 118, e dal Maestro di Salvamento FIN Giuseppe Benevento, entrambi formatori esperti e da anni impegnati nella divulgazione delle tecniche salvavita. Gli allievi hanno affrontato un percorso formativo intenso e pratico, che ha incluso l’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) e l’insegnamento delle manovre di disostruzione su pazienti di età diverse: neonati, bambini e adulti.

Durante le esercitazioni, i partecipanti hanno appreso e simulato le corrette modalità di intervento in caso di arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree, utilizzando manichini professionali e affrontando scenari realistici. L’obiettivo principale era quello di preparare i cittadini ad agire tempestivamente nei primi, cruciali minuti in attesa dell’arrivo del personale del 118, aumentando così le possibilità di sopravvivenza delle vittime.

«Il Corso BLSD è un vero strumento salvavita in caso di arresto cardiaco – ha spiegato il dott. Aloisio – la cronaca ci insegna che questo tipo di emergenze non sono così rare, anche tra giovani sportivi o persone in apparenza in buona salute. Sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte.»

Anche il Maestro Giuseppe Benevento ha sottolineato l’importanza della formazione in questo ambito: «Oltre al valore umano, ottenere questa certificazione è utile anche a livello professionale: può essere un requisito nei concorsi pubblici, rappresenta un credito formativo universitario e arricchisce il curriculum. Inoltre, con il Decreto Balduzzi, è obbligatoria per le associazioni sportive, che devono garantire la presenza di personale abilitato all’uso del defibrillatore».

Al termine del corso, dopo aver superato le prove pratiche e teoriche, tutti i partecipanti hanno ricevuto l’attestato ufficiale di Operatori BLSD/PBLSD, un titolo che li autorizza a intervenire in situazioni di emergenza con competenza e consapevolezza.

Il Centro di Formazione SECOM, situato nel cuore di Cirò Marina, prosegue la sua missione offrendo regolarmente sessioni formative aperte a tutta la cittadinanza. Le iscrizioni ai prossimi corsi sono già aperte e rappresentano un’opportunità concreta per contribuire alla sicurezza della propria comunità, acquisendo capacità che possono davvero fare la differenza.

