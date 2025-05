[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Al posto sbagliato – storie di bambini vittime di mafia”, la piece teatrale di Francesco Pupa, liberamente tratta dall’omonimo libro del giornalista e scrittore Bruno Palermo, fa parte degli eventi per la commemorazione del 32^ anniversario della strage dei Georgofili. Lunedì 26 Maggio alle ore 21:30, in piazza della Signoria a Firenze, va in scena lo spettacolo teatrale che racconta le storie dei bambini uccisi dalle mafie in Italia, tra i quali due vittime proprio a via dei Georgofili: Nadia e Caterina Nencioni, 9 anni la prima, 50 giorni la seconda, morti insieme ai genitori il 27 maggio 1993 dopo l’esplosione di un’autobomba di Cosa Nostra.

Le iniziative sono organizzate dall’associazione familiari delle vittime, Regione Toscana, Comune di Firenze. La piece teatrale, che da anni gira in tutta Italia, ha adattamento, drammaturgia e regia di Francesco Pupa, collaborazione artistica di Francesco Aiello, scenografia e disegno luci di Angelo Gallo, responsabile tecnico Jacopo Andrea Caruso, direttore di produzione Lindo Nudo Teatro Rossosimona. Dopo la parte artistica da piazza della Signoria partirà un corteo che all’1:04, ora dell’esplosione, arriverà in via dei Georgofili.