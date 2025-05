Cirò Marina si prepara ad accogliere la seconda edizione del Torneo Magna Graecia – Il Torneo delle Province, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025. Dopo il successo dello scorso anno, la cittadina ionica si riconferma cuore pulsante dello sport calabrese, ospitando le fasi finali della stagione sportiva in una cornice che unisce bellezza paesaggistica, accoglienza e passione sportiva.

L’iniziativa, fortemente voluta dagli organizzatori Salvatore Pulice, Francesco e Giusi Cugnetto, Gianfranco Mercuri e Giuseppe Pulice, ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Cirò Marina. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Ferrari, ha accolto con entusiasmo il ritorno del torneo, mettendo nuovamente a disposizione le strutture sportive cittadine per ospitare le centinaia di atleti e società partecipanti.

Saranno oltre 40 le squadre coinvolte nelle varie categorie del torneo: Calcio a 5 Libero, Calcio a 8 Over 40, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Un grande momento di sport che vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti, con più di 400 pernottamenti stimati in città, generando anche un positivo indotto per il territorio.

Tra le società partecipanti: ACD Lamezia Terme, ASD Sporting Lamezia, Football 3000 Pianopoli, ASD Invictus Share, Accademy Crotone, US Catanzaro, ASD Ypsicron Cirò, ASD Nuova Era, ASD Polisportiva Punta Alice, Real Krimisa, Power Cirò Marina, ASD Promosport, La Pigna, Car I Ragazzacci, Marmeria Molinaro, ASD Calcio Lamezia, ASD Segato, ASD Mister e molte altre.

Durante le giornate del torneo, sarà presente la dott.ssa Sonia Carnovale, collaboratrice della Delegazione Zonale di Lamezia Terme della FIGC/LND. Momento clou sarà la giornata del 2 giugno, quando interverrà anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Dott. Saverio Mirarchi, per assistere alle fasi finali e partecipare alle premiazioni degli atleti.

Il Torneo Magna Graecia si conferma un evento sportivo di rilievo per tutta la Calabria, capace di unire competizione, spirito di squadra, socialità e valorizzazione del territorio. Cirò Marina, ancora una volta, si dimostra terra di accoglienza e sport.