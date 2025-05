Non si arresta la campagna di sensibilizzazione promossa da Avis Cirò Marina.

Domenica 25 maggio è stata organizzata, presso l’associazione culturale islamica Assalam, la giornata di raccolta sangue, che ha permesso la raccolta di ben 31 sacche e ha rappresentato un esempio virtuoso di impegno civico.

L’iniziativa ha suscitato grande interesse nella comunità di Cirò Marina che, con spirito di generosità e solidarietà, ha partecipato ad un gesto così importante in un contesto di comunità e rispetto reciproco.

Un esempio virtuoso di impegno civico, che ha portato il responsabile della moschea di Cirò Marina ad evidenziare quanto queste azioni aiutino a creare e sviluppare il senso dell’integrazione, della convivenza e dell’aiuto reciproco.

“Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra collaborazione con l’Associazione culturale islamica Assalam per la giornata di donazione del sangue è stata un successo” dichiara Mariangela D’Agostino, presidente di Avis Cirò Marina.

“La donazione è diventata un momento di condivisione e solidarietà tra la comunità locale e quella islamica. Questa collaborazione è frutto del nostro impegno per promuovere l’integrazione. La donazione del sangue è un atto che va oltre le differenze culturali e religiose. Ringraziamo l’associazione islamica per la sua disponibilità e collaborazione e tutti i donatori che hanno partecipato a questa giornata dove ognuno ha dato un contributo per costruire una società più unita e inclusiva”.