Un segno concreto di speranza per le famiglie in difficoltà

Papanice, 27/05/2025 alle ore 18:30 – La comunità di Papanice si prepara a vivere un momento storico con l’inaugurazione dell’immobile ristrutturato della Parrocchia Santi Pietro e Paolo, che sarà restituito alla collettività come centro di prima accoglienza per piccoli nuclei familiari in difficoltà abitativa.

L’opera, frutto di una profonda e accurata ristrutturazione realizzata attraverso un progetto della Caritas diocesana, guidata da Don Stefano Cava, e finanziata con i fondi 8×1000 della Chiesa Cattolica, rappresenta un’opera segno che vuole rispondere concretamente alle necessità del territorio divenendo segno tangibile di solidarietà cristiana.

Un progetto voluto dall’Arcivescovo come segno giubilare

L’iniziativa ha ricevuto il forte sostegno e l’impulso dell’Arcivescovo Monsignor Alberto Torriani, che ha voluto questo intervento come segno particolare del Giubileo della Speranza, che stiamo vivendo in questo anno, sottolineando l’importanza di tradurre la fede in azioni concrete di carità e accoglienza verso i più bisognosi.

Risposta alle emergenze abitative del territorio

Il centro si configura come una risorsa fondamentale per il territorio, destinata ad alleviare le sofferenze di piccoli nuclei familiari che si trovano senza un riparo sicuro e necessitano di una prima assistenza. La struttura offrirà accoglienza temporanea e supporto nella ricerca di soluzioni abitative stabili, rappresentando un punto di riferimento per chi attraversa momenti di particolare fragilità sociale ed economica.

Il ruolo dei fondi 8×1000 e della Caritas diocesana

Il progetto testimonia l’importanza e l’efficacia dei fondi dell’8×1000, che permettono alla Chiesa di realizzare opere concrete a servizio della comunità, trasformando la generosità dei cittadini in iniziative di solidarietà e sostegno sociale.

L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova fase di servizio per la Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Papanice, che attraverso questa iniziativa conferma il proprio impegno nell’essere presenza attiva e solidale nel tessuto sociale del territorio.

Per informazioni: Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Papanice 0962.1925908 (raggiungibile anche con whatsapp)