Alla guida della lista civica “RipartiAmo Melissa”, l’avvocato Mauro vince per soli 39 voti sull’ex sindaco Raffaele Falbo (992 preferenze). Affluenza al 51,86%, decisivi i voti di Torre Melissa.

Oggi 26 maggio 2025, Melissa ha scelto il suo nuovo sindaco: Luca Mauro, sostenuto dalla lista civica “Melissa Ripartiamo”, ha prevalso sull’ex primo cittadino Raffaele Falbo, candidato di “Melissa Bene Comune”, con uno scarto di 39 voti.

Con tutte le quattro sezioni scrutinate, Mauro ha ottenuto 1.031 voti, pari al 50,96%, mentre Falbo si è fermato a 992 voti, ovvero il 49,04% . L’affluenza alle urne è stata del 51,86%, con 3.961 votanti su 7.638 aventi diritto .

La vittoria di Mauro è stata determinata dalle preferenze espresse a Torre Melissa, dove ha recuperato lo svantaggio accumulato nelle due sezioni del centro cittadino, dove Falbo era in vantaggio con il 53,72% dei voti contro il 46,28% di Mauro .

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Luca Mauro, avvocato di professione, ha guidato una lista civica composta da ex amministratori come Edoardo Rosati e Cataldo Maltese, oltre al segretario dei Giovani Democratici, Matteo Bonesse. Durante la campagna elettorale, Mauro ha sottolineato l’importanza di un rinnovamento amministrativo, puntando su legalità, trasparenza e coinvolgimento attivo dei cittadini per rilanciare l’immagine e lo sviluppo del comune di Melissa.

Con l’insediamento di Mauro, Melissa si prepara a un nuovo corso amministrativo, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione civica e affrontare le sfide del territorio con un approccio rinnovato e condiviso.