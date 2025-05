Nel giorno della legalità voglio continuare a credere ancora nella giustizia e nelle istituzioni ma devo essere sincera ho molta paura, in quanto dopo aver preso il coraggio in fondo a me stessa e aver denunciato il mio ex marito, a seguito dell’ennesimo episodio violenza, ricordo quel giorno nitidamente poiché mi causò una frattura la frattura della mascella, uno tra i più gravi momenti di un excalation di percosse perpetrate per più di 10 anni della mia vita, culminato con un tentato omicidio per investimento, che ha portato alla sua reclusione.



Ora vengo a conoscenza che il mio ex marito il prossimo luglio uscirà per aver scontato una pena per quale, erroneamente consigliata di non costituirmi parte civile dal mio allora legale, ho patteggiato per una cifra irrisoria, ora ho paura nuovamente ch la mia vita e quella di mio figlio, due vite devastate da una violenza inaudita, siano oggetto di una “pazzia scientifica” finalizzata al ledere in qualsiasi modo la nostra serenità.



Ho messo la mia vita nelle mani dell’associazione Libere Donne di Crotone e la tutela nelle mani dell’avvocato Giorgio Tricoli …e posso affermare che solo Crotone mi ha teso una mano, anche perché nella mia città la mia storia ha avuto un interesse effimero e strumentalizzata per della facile pubblicità.



Per un caso fortuito ho avuto la fortuna di conoscere la sig.ra Villirillo ad un convegno a Rossano e lì la sua mano mi ha afferrato e non mi ha lasciato più.

Oggi ho fatto la mia prima testimonianza ai giovani di questo istituto “A. Lucifero” per invitarli a non avere timore di denunciare questi abusi e a continuare a credere nella giustizia e nella legalità, le 25 coltellate subite in 10 anni mi hanno soprattutto pugnalato l’anima, ma oggi nel mio viaggio di ritorno a Rossano da Crotone, per la prima volta, ho percepito affetto e accoglienza, soprattutto guardando gli occhi di quei ragazzi che partecipavano alla mia sofferenza in tal modo che dentro di me è scattata una voglia di Rinascita, proprio come si chiama la bambola di Libere Donne che ho acquistato 1 anno fa e che mi ha ridato la forza di continuare a combattere in tribunale per riavere la pace, soprattutto per mio figlio vittima incolpevole della follia del padre.



Ringrazio inoltre gli organizzatori del premio Razionale perché oggi mi sono sentita a casa e protetta con la presenza di tutte le varie figure istituzionali.

