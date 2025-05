Il 24 e 25 maggio 2025 si sono svolti, presso il centro ippico e scuola di equitazione “Az. Agricola Frantoio S. Nicola” di Cirò Marina, gli esami per il conseguimento del Diploma di Istruttore di Primo Livello di salto ostacoli e dressage europeo ISHA-OPES. A fare da cornice a questo importante evento formativo, la guida esperta e appassionata di Antonio Saltarello, docente, formatore ed esaminatore accreditato, istruttore di terzo livello FISE, nonché giudice per le discipline del salto ostacoli e del dressage e specializzato nella riabilitazione equestre.

All’appuntamento hanno preso parte tre giovani amazzoni: Cristina Rita Zinzi (Torre Melissa), Rosanna Siena (Cirò Marina) e Lisa Ferrari (Brescia). La presenza di Lisa Ferrari, giunta appositamente da Brescia per sostenere gli esami con l’istruttore Saltarello, testimonia il prestigio e il valore riconosciuto al centro calabrese, sempre più punto di riferimento nel panorama dell’equitazione italiana.

Cristina e Rosanna, già allieve dello stesso Saltarello, hanno dimostrato come l’impegno costante e la passione autentica possano condurre, passo dopo passo, al raggiungimento di traguardi significativi, frutto non solo di tecnica ma anche di valori umani profondi.

Durante la due giorni d’esame, le tre partecipanti non solo hanno dato prova delle competenze acquisite, ma hanno anche voluto condividere un pensiero di gratitudine nei confronti del proprio istruttore:

Cristina Rita Zinzi ha espresso la sua riconoscenza dichiarando:

“Ringrazio l’istruttore Antonio per l’immensa disponibilità che mi ha saputo donare, la tenacia che mi ha trasmesso per poter credere di più in me stessa e nelle mie capacità. Ho potuto imparare soprattutto che, di fronte alle grandi sfide, solo l’ossessione e la passione autentica fanno la differenza. Non basta avere talento, bisogna crederci fino in fondo!”

Rosanna Siena ha sottolineato:

“Grazie infinite ad Antonio Saltarello per la guida che sei stato e per i preziosi consigli che ci hai saputo impartire. Apprezzo molto la tua attenzione ai dettagli e la tua passione per l’equitazione. Io personalmente sono consapevole dei punti su cui devo lavorare e mi impegnerò a migliorarmi.”

Lisa Ferrari, la più distante geograficamente ma molto vicina emotivamente, ha raccontato:

“È difficile, al giorno d’oggi, trovare persone come Antonio, che hanno la voglia e la pazienza di insegnare con passione. Sono partita da Brescia con qualche ansia e incertezza, ma Antonio ha saputo fin da subito tranquillizzarmi e correggere i miei errori con pacatezza e serenità. Una persona favolosa, che mi fa credere che nel mondo dei cavalli ci siano ancora persone buone e preparate. Durante la mia breve permanenza ho arricchito il mio bagaglio culturale grazie ai suoi consigli e al suo esempio. So che, nonostante i tanti chilometri che ci separano, basta uno squillo per un consiglio o una rassicurazione. Quando la passione è così tanta che trabocca, non resta che trasmetterla… e così farò. Sono davvero grata ad Antonio, ai docenti e ai compagni di corso. Grazie a tutti.”

L’evento si è rivelato non solo un momento di verifica tecnica, ma anche un’esperienza di crescita personale e professionale per le amazzoni coinvolte, confermando ancora una volta il valore del centro ippico Frantoio S. Nicola come luogo di formazione d’eccellenza dove si coltivano, insieme alla competenza, il rispetto, la passione e la dedizione.

Un successo che si traduce in un messaggio chiaro: l’equitazione è molto più di una disciplina sportiva, è una scuola di vita.