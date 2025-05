Si terrà oggi 27 maggio alle ore 9:30, presso l’Ufficio del Questore di Crotone, un importante incontro istituzionale con il Questore Dott. Renato Panvino, finalizzato alla presentazione del Convegno contro la violenza sulle donne promosso in collaborazione con l’associazione Soroptimist.

L’incontro rappresenta un momento di confronto e sensibilizzazione su una delle tematiche sociali più urgenti e delicate del nostro tempo: la violenza di genere. Durante la riunione verranno illustrate le finalità del convegno, i temi che verranno trattati e i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella partecipazione all’iniziativa.

L’obiettivo condiviso è quello di accrescere la consapevolezza collettiva sul fenomeno della violenza sulle donne, promuovendo una cultura del rispetto, della prevenzione e del sostegno concreto alle vittime. Il convegno – che verrà presentato in dettaglio nell’ambito dell’incontro – si pone come momento di riflessione aperta, con l’intento di unire istituzioni, associazioni e cittadini in un’azione sinergica e costante contro ogni forma di abuso e discriminazione.

La collaborazione con Soroptimist, organizzazione femminile impegnata da anni nel sostegno ai diritti delle donne, conferisce all’iniziativa un valore aggiunto, testimoniando l’impegno della società civile al fianco delle istituzioni in questa battaglia di civiltà.

All’incontro di domani sono attese rappresentanze istituzionali, associazioni del territorio e media locali. L’occasione sarà utile non solo per approfondire le linee guida del convegno, ma anche per lanciare un forte messaggio unitario contro la violenza di genere, riaffermando il ruolo fondamentale dell’informazione, dell’educazione e della prevenzione.