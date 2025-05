Bellissimi e bravissimi. Sono i ragazzi che hanno partecipato all’Hackaton del progetto “Stem Crotone” promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Crotone e coordinato da EIIS-European Institute of Innovation for Sustainability.

Ed in questo caso il superlativo non è affatto inadeguato per definire questi alunni che oltre ad aver dimostrato creatività e senso di appartenenza abbattono il pregiudizio che vede i giovani disinteressati e assenti.

Viceversa i sessanta studenti delle scuole partecipanti al progetto hanno saputo mettersi in gioco su temi che guardano all’innovazione tecnologica applicata alle questioni reali della città di Crotone nel corso della tre giorni che hanno vissuto al Museo di Pitagora e questa mattina nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” hanno presentato i propri lavori.

A riceverli il sindaco Voce, l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, l’assessore all’Innovazione Tecnologica Luca Bossi e l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco.

Presenti il dirigente del settore Francesco Marano e la funzionaria Monica Faccioli.

Presente, inoltre, Francesco Turrà del Consorzio Jobel che gestisce il museo di Pitagora.

E, naturalmente, il team di EIIS che ha seguito i ragazzi: Francesco Laterza, Martina Cirulli, Romesha Dambage, Luca Tiraboschi e Tommaso Memmi.

Presenti anche i docenti delle scuole coinvolte.

I 60 studenti che si sono “sfidati” in questa 3 giorni sono stati selezionati tra i migliori che si sono distinti dopo una prima parte del progetto aperto a tutti che ha visto più di 1000 iscritti a una formazione asincrona di 40 ore su piattaforma digitale messa a disposizione da EIIS-European Institute of Innovation for Sustainability.

Con l’Hackaton i ragazzi e le ragazze hanno mettere in pratica le competenze acquisite lavorando in team su sfide pratiche quali, ad esempio, l’innovazione tecnologica per una città sostenibile o l’applicazione delle tecnologie digitali per la valorizzazione del territorio.

Otto i teams per questa gara di creatività e tante idee messe in campo: da una app per itinerari turistici personalizzati a interventi per migliorare il trasporto urbano, caffè letterari, totem interattivi alla scoperta della natura, spazi urbani innovativi e funzionali.

Alcuni di questi progetti saranno ulteriormente valorizzati nel corso dell’iniziativa che si terrà questa estate promossa da Io Ci Sto come ha confermato Fabrizio Oliverio.

“Il progetto ha rappresentato un’opportunità concreta per i giovani della città, contribuendo a prepararli per le trasformazioni sociali, tecnologiche ed economiche in atto ma soprattutto. Questo approccio integrato permette agli studenti di affrontare sfide pratiche, stimolando la loro capacità di innovazione e problem-solving in un contesto collaborativo. L’amministrazione comunale continua ad investire sul futuro dei giovani, offrendo loro strumenti e opportunità per esprimere e sviluppare la propria creatività in un contesto educativo innovativo“ ha detto l’assessore Pollinzi.

“Grazie del vostro entusiasmo, originalità e spirito creativo e per aver contribuito in modo significativo alla valorizzazione della comunità locale. La vostra capacità di esprimere idee innovative e il forte senso di appartenenza alla città di Crotone rappresentano un esempio positivo di cittadinanza attiva e responsabile” ha detto il sindaco Voce.