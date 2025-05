Un risultato di grande prestigio proietta lo Sporting Club Crotone nella Serie C nazionale di tennis. Nella giornata di domenica 25 maggio, sui campi del Calabria Swim Race Tennis di Catanzaro, la squadra crotonese ha ottenuto una storica promozione al termine di un incontro estremamente combattuto, conclusosi sul punteggio di 3-2 al doppio di spareggio.

Un traguardo prestigioso, che premia l’impegno, la coesione e la dedizione di un gruppo costruito con serietà e visione. La promozione in Serie C rappresenta non solo il coronamento di un sogno sportivo, ma anche un momento di grande significato per l’intera comunità cittadina, che da sempre sostiene con entusiasmo e partecipazione le realtà locali.

Questi i risultati degli incontri disputati:

Pitingolo Domenico – Ferragina Patrizio 6/1 3/6 6/4

Perri Rinaldo – Alfieri Gabriele 4/6 1/6

Simek Chacha – Lanciano Marcello 2/0 rit.

Zurzolo/Simek – Alfieri/Ferragina 4/6 6/2 9/11

Zurzolo/Simek – Alfieri/Ferragina 7/6(5) 6/2 (doppio di spareggio)

Una vittoria che appartiene a tutti: Al Presidente Salvatore Scalise, che ha fatto dello Sporting una famiglia; Ai giocatori, protagonisti in campo e dietro le quinte, che non hanno mai smesso di credere; Agli sponsor e partner, che ci hanno sostenuto con fiducia e passione; alla città di Crotone, che ha spinto questa squadra oltre i propri limiti, abbracciandola in ogni momento.

“Questa promozione è il risultato di un progetto solido, costruito nel tempo, con al centro i valori dello sport, della formazione e del senso di appartenenza. È una vittoria di tutti, della squadra e della città”, ha dichiarato il Presidente Salvatore Scalise.

A parlare a nome della squadra è Domenico Pitingolo, tra i protagonisti in campo: “Questa promozione è il risultato di un percorso costruito giorno dopo giorno, con grande spirito di gruppo. È una vittoria di squadra, anche di chi non è sceso in campo. Penso a Giuseppe Russo, a Francesco Mungari, a Nuru Simek: questo traguardo appartiene anche a loro”.

Fondamentale il contributo tecnico e sul campo del maestro Giancarlo Zurzolo, che ha sottolineato:“Abbiamo lavorato per costruire una squadra unita, capace di affrontare ogni sfida con determinazione e consapevolezza. Questa promozione è l’inizio di un nuovo percorso che vogliamo portare avanti con entusiasmo”.

Con questo importante risultato, lo Sporting Club Crotone si affianca alle altre realtà crotonesi che negli ultimi anni hanno portato lustro al tennis cittadino: l’ASD Valentino Tennis, promosso in Serie C nel 2017 e lo Sport Torretta, promosso nel 2022.

La promozione dello Sporting rappresenta, dunque, un nuovo capitolo per il tennis crotonese, confermando la vitalità e la qualità di un movimento sportivo capace di coniugare talento giovanile, visione strategica e radicamento territoriale.

Una vittoria che è al tempo stesso sportiva e simbolica: restituisce a Crotone un ruolo da protagonista nello sport nazionale e dimostra che con impegno, passione e lavoro di squadra si possono raggiungere traguardi importanti anche nelle realtà di provincia.