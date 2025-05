La società ASD Nuova Era, con i suoi Presidenti, i Mister e il dirigente, desidera esprimere un sentito ringraziamento per l’invito a partecipare al Memorial Giuseppe Strancia, un evento che si è rivelato non solo ben organizzato, ma anche ricco di emozioni e di sport vero.

La partecipazione al torneo è stata per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, sia per l’atmosfera di rispetto e amicizia che si è respirata in campo, sia per le belle prestazioni offerte dai nostri atleti.

In particolare, siamo felici di condividere con entusiasmo la nomina del nostro portiere George Giorgadze come miglior portiere del torneo, un riconoscimento meritato che valorizza l’impegno, il talento e la crescita continua dei nostri ragazzi.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Ringraziamo ancora una volta gli organizzatori per l’opportunità e ci auguriamo di poter partecipare anche alle prossime edizioni.

Forza Nuova Era!