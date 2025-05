Gli studenti di Crotone si apprestano ada ccogliere una delegazione dei “RAGAZZI DI VIA D’AMELIO” nell’ambito del progetto nazionale, la memoria e l’impegno.

“I RAGAZZI DI VIA D’ AMELIO”, saranno nostri ospiti a Crotone per dibattere con gli studenti delle scuole della provincia sul tema della legalita’, sul rispetto delle regole e contro ogni forma di violenza .

L’ incontro, rientra nell’ ambito del Progetto Nazionale sulla legalita’ da noi programmato e intitolato: “LA MEMORIA E L’ IMPEGNO”. “I RAGAZZI DI VIA D’ AMELIO”, e’ un’ Associazione antimafia e di promozione della legalita’. Patrocinata dal Ministero della Cultura , costituita da ragazze e ragazzi studentesse e studenti universitari di vent’ anni che sperano che sia possibile “fare l’ impossibile” PER combattere le mafie.

Nel Progetto della loro Associazione, e’ previsto, tra l’ altro, un percorso antimafia, dove vengono richiamati luoghi di stragi, come Via D’ Amelio, con la quale la criminalita’ organizzata pensava di “aver vinto” contro lo stato , assassinando, come nel 1992, Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta.

Per tale motivo, E’ SOLIDARIETA’, ha ritenuto molto importante invitare a Crotone una Delegazione dell’ Associazione I RAGAZZI DI VIA D’ AMELIO per un confronto con i nostri giovani, con l’ obiettivo di stimolarli all’ azione affinche’ i valori di legalita’ e giustizia diventino pilastri fondamentali della societa’ di domani.

L’ INCONTRO SI TERRA’ GIOVEDI 29 MAGGIO 2025 ALLE ORE 9,30 PRESSO L’ AUDITORIUM DELL’ ISTITUTO SCOLASTICO “S. PERTINI” DI CROTONE.

Nel corso della manifestazione, sara’ consegnato simbolicamente alle delegazioni delle scuole presenti, , copia del MANUALE ANTIMAFIA DAL TITOLO:” CAPACI DI COMBATTERE LE MAFIE”, scritto dai Ragazzi di Via D’ Amelio e Patrocinato dal Ministero della Cultura.

SIAMO CONVINTI CHE COMMEMORAZIONI E CONFERENZE, SEPPUR NECESSARIE, NON SIANO SUFFICIENTI PER LA DIVULGAZIONE DI UNA CULTURA SOCIALE CHE MIRI ALLO SMANTELLAMENTO DEFINITIUVO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’.