Dopo aver chiuso in bellezza l’ultima tappa del campionato interregionale con tre primi posti e due secondi, il team Enturisti Racing di Cirò Marina si prepara ad affrontare un mese di giugno ad altissima intensità, proiettato su scenari nazionali e internazionali.

A rappresentare i colori cirotani saranno due punte di diamante della squadra: Kekko Benvenuti e Alessandro Giorgio.

Il top class Kekko Benvenuti sarà impegnato a Pescara, il 7 e 8 giugno, per la sesta tappa degli Assoluti d’Italia, una delle competizioni più dure e prestigiose del panorama enduristico nazionale. Saranno tre giorni di gara intensi, in cui Kekko si confronterà con i più grandi nomi della disciplina, tra cui il campione Andrea Verona. Una prova impegnativa tanto per la resistenza fisica quanto per i nervi, in un contesto altamente competitivo.

Contemporaneamente, Alessandro Giorgio, soprannominato “Ale-Gio”, volerà a Genova per partecipare alla Wild Woods Extreme, una gara adrenalinica che fa parte sia del campionato italiano che di quello europeo di Enduro Estremo. Una vera e propria sfida ai limiti, per la quale Giorgio si sta preparando da mesi con determinazione e passione.

Il team Enturisti Racing, grazie anche al sostegno dello sponsor Climamarket e alla collaborazione con il Comune di Cirò Marina, sta portando in alto il nome della città nel panorama dell’enduro professionistico, scalando le vette dell’Italia e dell’Europa.

Un in bocca al lupo a questi due straordinari atleti, che con coraggio e dedizione rappresentano lo spirito sportivo di una terra che non smette mai di credere nei propri talenti.